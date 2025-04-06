歌手の華原朋美（50）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。デビュー30周年記念ライブの開催を告知した。華原は「皆様にご報告です！9月9日に華原朋美30周年記念ライブをさせて頂く事になりました！」と記述。「もう30年もI'm proud歌ってきたんですね」と当時交際し、自身をプロデュースしていた小室哲哉が作詞作曲したヒット曲「I'm proud」に言及しつつ、感慨深げに振り返った。そして「その他の名曲達もたっぷりとお客様と