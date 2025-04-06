歌手の小柳ルミ子が、6日までにインスタグラムを更新。先日、食道がんを公表したとんねるず・石橋貴明へ心配と応援のメッセージをつづった。【写真】石橋貴明をハグする小柳ルミ子に「美男美女」小柳は「又々ショッキングなニュースが石橋貴明さんが食道癌で暫く活動を休止するとの報道に胸を痛めています貴明とはとんねるずをデビューさせた初代マネージャーと私が友達であった事からデビュー当時からずっと応援して来ま
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