◆パ・リーグロッテ―楽天（６日、ＺＯＺＯ）「１番・遊撃」で先発出場したドラフト１位・宗山塁内野手が２―０の４回１死二塁から、点差をさらに広げる右前適時打を放った。開幕から５試合連続安打していたが、５日の試合で３打数無安打に終わり、連続安打はストップ。それでも「まったく気にしていない。いい形で試合に入れたら」という言葉通り、好機で２試合ぶりの安打を放って結果を出した。