【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）が４日（現地時間）にメキシコで開催された南米最大規模の音楽フェスティバル「ＴｅｃａｔｅＰａ'ｌＮｏｒｔｅ２０２５」にＫ―ＰＯＰアーティストとして初めて出演した。所属事務所が６日、伝えた。ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは約１時間にわたり「ＬＯＶＥ，ＭＯＮＥＹ，ＦＡＭＥ」「Ｌｅｆｔ＆Ｒｉｇｈｔ」「ＨＯＴ」「ＧｏｔｏｆＭｕｓｉ