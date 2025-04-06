女優の杉咲花（27）が6日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。10代の頃、一番オーディションで会っていた人気女優を明かした。この日は映画「片思い世界」でトリプル主演を務める広瀬すず、清原果耶とともに出演。10年ほど前からオーディションで一緒になるなど、顔見知りだったといい、広瀬とは広瀬の初主演ドラマ「学校のカイダン」（日本テレビ、2015年）で共演。清原とは今作が初共演。3人はNHKテレビ