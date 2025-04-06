ブロガーで作家のはあちゅう氏が4日に自身のアメブロを更新。急遽皮膚科を受診した結果を報告した。この日、はあちゅう氏は「午後からどんどん顔の赤みが強くなってきたので、急遽、皮膚科に行ってきました」と報告。診察の結果「美容界隈でよく聞く『レチノールによる A反応』」だったことを明かした。続けて「バズってる韓国コスメとか使った時に、ピリついたりしてたのは、たぶんこれだな」といい「たまたま花粉症で敏感肌モー