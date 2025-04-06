マンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナの妻がイギリスで強盗事件に巻き込まれた。英紙『Daily Mail』が4日に報じた記事によれば、事件が起こったのは3月29日。場所は、イギリス北部アルダリー・エッジという村にある、イタリアンレストランだった。アルダリー・エッジはマンチェスターから少し南に位置し、多くの高級店や豪邸が並ぶ、高級住宅街として知られているようだ。オナナの妻、メラニー・カマユさんは、レスト