モデルの古畑星夏（28）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。ゴルフ姿の最新ショットを公開した。【写真】「ニーハイ最高に可愛い！」「脚が長い！」ゴルフコーデを公開した古畑星夏古畑は、桜の咲くグリーンでのプレーを「贅沢すぎました」と振り返り、超ミニスカートにニーハイソックスを合わせたスタイリングでスラリとした美脚を披露。「久々のゴルフ最高に楽しかったぁ」「桜も見れて打てるなんて贅沢すぎました」