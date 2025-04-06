秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが、筑波大学に入学したことを天皇陛下に報告されました。【映像】車から集まった人々に手を振られる悠仁さま午前11時前、悠仁さまは皇居の半蔵門から御所に向かわれました。車の窓を開け、集まった人々に笑顔で手を振られました。悠仁さまは、筑波大学の入学式に5日、出席したことを天皇陛下と長女の愛子さまに報告されました。皇后さまは7日、天皇陛下とともに硫黄島を日帰りで訪問するのを