秋篠宮妃紀子さまが、初めて開催された「ボッチャ・ジャパン・カップ」の競技を観戦されました。【映像】試合を観戦する秋篠宮妃紀子さま午前10時ごろ、紀子さまが東京・渋谷区の東京体育館に到着されたことがアナウンスされると、会場は拍手に包まれました。「ボッチャ・ジャパン・カップ」は8年前に始まった「ボッチャ東京カップ」がリニューアルされた大会で、海外や全国各地から48チームが参加しました。ボッチャはカラ