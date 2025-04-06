アメリカのトランプ大統領が表明した「相互関税」をめぐり、フランスのシャンパン生産者が報復関税の連鎖を警戒しています。【映像】仏シャンパン生産者の声フランス北東部・シャンパーニュ地方にある1859年創業のシャンパン専門ワイナリー、「デュバル・ルロワ」。東京ドーム40個分、約200ヘクタールの畑でぶどうを栽培し、自社で醸造しています。主な輸出先はアメリカですが、トランプ大統領は2日、EUに20%の関税を発表。EU