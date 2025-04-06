◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（６日・神宮球場）中日の細川成也外野手が、チーム１号となる同点ソロを放った。１点を追う４回先頭。フルカウントから、奥川の１３０キロ変化球を捉えて、左翼席中段にアーチをかけた。１７打席ぶりのＨランプをともす同点アーチに「しばらく結果がでていなかったが、ホームランという形で追いつけてよかったです」とコメント。１２球団で唯一、本塁打ゼロだったチームに、開幕９試合で