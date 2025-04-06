◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（６日・神宮）ヤクルト・山田哲人内野手が２試合連続の２号３ランを放った。３点を先制された直後の１回裏、２死一、二塁から相手先発メヒアの投じた１４９キロの内角ツーシームを強振。きれいな放物線を描いた打球は左翼席へ伸びていった。通算３００号を放った５日の同戦に続く２試合連続アーチになった。