「明治安田Ｊ１、町田−川崎」（６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）３位の川崎は２位の町田戦で、前半３３分までに２人が負傷退場する緊急事態に見舞われた。前半１０分にＭＦ橘田がＭＦ仙頭と接触した際、右足を押さえて倒れ込む。担架でピッチの外に運ばれ、１５分にＭＦ山本と交代した。その直後の１６分に先制するも再びアクシデント。３３分にＤＦジェジエウが自陣でボールをサイドにクリアした際に左ふとももあたりを抑え