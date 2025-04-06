6日午後3時5分ごろ、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の長野高森町です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県長野高森町■震度1□長野県飯田市中川村松川町豊丘村大鹿村南木