◆ソフトバンク―西武（6日、みずほペイペイドーム）開幕から1勝6敗と苦しむソフトバンクが鬱憤（うっぷん）を晴らすかのような猛打ショーを見せた。初回は2死一塁から山川穂高が今季30打席目で初アーチとなる1号2ランで先制に成功する。3回にも2死二、三塁から再び山川が右翼フェンス直撃の2点適時打を放ってリードを広げた。5回には1死一、三塁から柳田悠岐が右翼線への適時打。続く山川がこの日5打点目となる左翼越えの