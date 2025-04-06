アッシジにあるアクティスさんの墓を訪問しようと列をつくる巡礼者たち＝３月、イタリア/Franco Origlia/Getty Images（ＣＮＮ）２００６年に１５歳の若さで亡くなり、今月末にミレニアル世代で初めてローマ・カトリック教会の聖人に列せられる予定のカルロ・アクティスさん。だが、イタリア・アッシジの大司教はこのほど、「神のインフルエンサー」ことアクティスさんの聖遺物をオンラインで競売にかける行為は容認できないとの声