「桃太郎伝説」が伝わる高松市鬼無町で「桃太郎」の登場人物に扮した人たちが町を練り歩きました。 日本各地に残る「桃太郎伝説」、そのゆかりの地を回る桃太郎サミットが5日から高松市で始まりました。そのイベントの一環で鬼無町で桃太郎などのコスプレウォークが行われました。JR予讃線の「鬼無駅」には、地元の学校に通う高校生らが桃太郎やキジ、サル、犬など物語の登場人物のコスチュームをして集まりま