◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（６日・東京ドーム）阪神の先発・門別啓人投手が６回途中５安打無失点と好投し、プロ初勝利の権利を持って後続に託した。２番手の工藤が２死一、三塁の窮地で甲斐を空振り三振に抑え、ゼロを守った。直球のＭＡＸは１４４キロ。序盤から落ち着いた“大人な投球”で巨人打線に的を絞らせなかった。１―０の５回２死一、二塁のピンチは、代打・坂本を左飛に斬って脱出。昨年５月３日・巨人戦（