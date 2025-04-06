４月６日の阪神９Ｒ・バイオレットＳ（３歳オープン、ダート１４００メートル＝１５頭立て）は単勝４番人気のヤマニンチェルキ（牡、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）が直線で差し切り、オープン初勝利を挙げた。なお、単勝１番人気のポールセン（牡、美浦・斎藤誠厩舎、父イントゥミスチーフ）は直線で伸び切れず、４着に終わった。勝ち時計は１分２４秒０（良）。道中は後方からの追走になったが、前半３ハロ