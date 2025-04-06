台湾に建てられた安倍晋三元首相の銅像＝2022年9月、高雄市・紅毛港保安堂（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾の名門、国立政治大が「安倍晋三研究センター」を今秋にも設置する方針であることが6日分かった。大学関係者が明らかにした。台湾では日台関係を重視した故安倍晋三元首相の人気が高い。日台の学術交流を進め、若手の日本研究者を育成する狙いがある。安倍氏が提唱した外交方針「自由で開かれたインド太平洋」構想