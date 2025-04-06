天皇陛下に筑波大入学を報告するため、皇居に入られる秋篠宮家の長男悠仁さま＝6日午前、半蔵門秋篠宮家の長男悠仁さま（18）は6日、筑波大（茨城県つくば市）に入学したことを天皇陛下に報告するため、皇居・御所を訪問された。天皇、皇后両陛下の長女愛子さまも同席した。半蔵門を車で通過する際、悠仁さまは沿道の人たちに笑顔で手を振って応じた。その後、上皇ご夫妻へのあいさつで、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞