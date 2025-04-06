お笑い芸人、絵本作家、実業家などマルチに活動するキングコングの西野亮廣（44）が6日、X（旧ツイッター）を更新。余命2週間を宣告された女性たちと花見を楽しんだことを明かした。西野が主宰するオンラインサロンのメンバーである女性が「余命2週間」と告げられたという。その友人から「彼女を囲んでお花見をします。もしお時間があれば！」と誘われたそうで、「病院の方が本当に親身になって動いてくださり、ほんの短い時間では