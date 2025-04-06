昭和天皇崩御の翌日（写真：Natsuki Sakai／アフロ）戦後80年・昭和100年の今年、2つの知性「小説家・奥泉光×政治学者・原武史」による白熱対話『天皇問答』が発売。神格化のはじまり、「大正流」の可能性、昭和の戦争と熱狂、行幸啓の変遷、宮中祭祀の内実、「平成流」の功罪、「象徴」の意味、令和の空気、皇室のこれから……など、多くのテーマや問題を縦横に語り合い、近代天皇制の本質に迫り、この国のかたちと行く末を問い