川崎フロンターレは４月６日、J１第９節でFC町田ゼルビアと対戦。DFジェジエウが負傷交代を余儀なくされた。32分、最終ラインの背後へのボールを追いかけた際、左太ももの裏を痛めたようで足をかばいながら転倒。ジェジエウは悔しい表情を浮かべ、顔を押さえる。駆け付けたスタッフがベンチに交代を要求した。右ハムストリング肉離れの怪我から復帰したばかりで、リーグ戦今季初の先発出場となったなか、悔しすぎる負傷に。