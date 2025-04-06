キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、猫の貴重なシャッターチャンスを捉えたという写真展「Cat’s decisive moment スポーツカメラマンが撮る猫の決定的瞬間」を4月15日（火）からキヤノンギャラリー銀座で開催する。 プロ野球球団のオフィシャルカメラマンとして活動する繁昌氏。取材で訪れた九州の離島で、空を飛んでいるかのように隣の防波堤に飛び移った猫の姿に驚き感銘を受け、島に通う