女優の清原果耶（23）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。ヒロインを演じたNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」（2021年）でのロケでの“困ったこと”を明かした。この日は映画「片思い世界」でトリプル主演を務める広瀬すず、杉咲花とともに出演。10年ほど前からオーディションで一緒になるなど、顔見知りだったといい、広瀬とは広瀬主演の映画「ちはやふる 結び」で初共演。杉咲とは今作が初共演。