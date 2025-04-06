¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤È¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GKËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê60¡Ë¤¬6Æü¡¢Âçºå¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Î²òÀâ¤òÉ×ÉØ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£¡ÖABEMA¡×¤ÎÇÛ¿®¤Ç²òÀâ¤·¤¿2¿Í¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö21ÈÖ¤ÎÁª¼ê°Ê³°¡¢Á´°÷¥í¥óÌÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ä¹È±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿