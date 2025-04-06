◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神（6日、東京ドーム）阪神の門別啓人選手が初勝利の権利を持って降板しました。今季2度目の先発登板となったプロ3年目の門別投手は初回、ランナーを許しますが自身のけん制でアウトを奪うなど打者を3人で終わらせます。2回、3回は三者凡退で終わらせますが1点リードの5回、ヒットとフォアボールで1塁2塁のピンチ。それでも代打・坂本勇人選手をレフトフライに抑えて無失点ピッチングを続けます。しか