10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたび振り返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’05年４月15日号掲載の『パ・リーグ“お騒がせルーキー”は三軍スタートで…楽天・一場＆日ハム・ダルビッシュの「寂し〜い開幕」』を紹介する。３月28日に今年のプロ野球シーズンが開幕したが、20年前の‘05年に開幕したパ・リーグでは歴史的な出来事がおきていた。50年ぶ