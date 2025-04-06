◇近畿学生野球春季リーグ第1節2回戦大阪工業大4―2阪南大（2025年4月6日大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪工業大の野口智矢投手（2年＝明石商）がリーグ戦初登板初先発で5回3安打無失点と好投、チームの連勝に貢献した。「めっちゃ緊張したけれど、きのう勝っていたので気持ち的には楽でした。今はホッとしています」先頭打者には出塁を許さず、3回の2死一、二塁が唯一のピンチだった。初戦の大江遼也（4年＝興国）