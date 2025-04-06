ＤＤＴ６日の後楽園大会で、ユニバーサル王者の鈴木みのる（５６）が男色ディーノ（４７）との遺恨を深めた。この日、みのるは上野勇希と組んでディーノ、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ組と対戦。開始早々、前のめりなディーノから対戦を求められるもＨＡＲＡＳＨＩＭＡを指名するなど、そっけない素振りを見せた。だが、終盤にとうとう向き合うと強烈なチョップを叩き込んだ。その後、股間への攻撃をきっかけにディーノの世界に引きずり