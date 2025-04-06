マリナーズ傘下3Aタコマの藤浪晋太郎投手が5日（日本時間6日）、敵地でのリノ戦に3番手で登板。1回を投げて無安打無失点、2三振と好投した。藤浪は1―6の7回にマウンドへ。先頭打者をスプリットで空振り三振。次打者を二ゴロに抑え、最後の打者は90・5マイル（約145・6キロ）の高速スプリットで空振り三振に仕留めた。藤浪は今季3試合目の登板で防御率3・00。