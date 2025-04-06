Image: Handry Mingkid / Shutterstock °ì¼Ì°ì¼Ì¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Í¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬¡¢¥«¥é¡¼¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥ê¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤ò´Þ¤à¥ì¥ó¥ºÉÕ¤­¥Õ¥£¥ë¥àÀ½ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÏÂ³¤¯ÃÍ¾å¤²Î¨¤ÏÌó21¡ó¡ÁÌó44¡ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ï¸¶ºàÎÁ¹âÆ­¤äÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÎÊñÁõ»ÅÍÍ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê