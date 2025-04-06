宮本浩次の新曲「Today -胸いっぱいの愛を-」が、4月8日にスタートするドラマ『人事の人見』（フジテレビ系）の主題歌に決定した。 （関連：『ap bank fes '25』はなぜ東京ドームだったのか20周年を迎えた歴史と縁、Bank Band「カラ」へと帰結するメッセージ） 本作品は、松田元太（Travis Japan）が主演を務める、“人事部”に焦点を当てた痛快オフィスエンターテイメント。古い体質の残