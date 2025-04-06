川崎フロンターレは４月６日、J１第９節でFC町田ゼルビアと対戦。MF橘田健人が早い時間帯に無念の負傷交代となった。10分、自陣でボールを拾った橘田が、町田の仙頭啓矢のチェックを受けて転倒。そのまま苦痛の表情を浮かべて立ち上がれず。右足首を痛めたようで、周囲のチームメイトがベンチに向かって「×」のジェスチャーを送る。【画像】編集部が厳選！ ゲームを彩るJクラブのチアリーダーを一挙紹介！橘田は担架で運ば