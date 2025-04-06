秋田県知事選は６日午前７時に投票が始まった。午後２時現在の推定投票率は１５・２８％で、前回より２・０９ポイント低い。立候補したのは、いずれも無所属新人で、元副知事の猿田和三氏（６２）（国民民主党、共産党、社民党支持）、元県会副議長の鈴木健太氏（４９）、無職の大久保範夫氏（７４）の３人。猿田氏は立憲民主党、公明党の県組織も支援。鈴木氏は日本維新の会県総支部が支援している。自民党県連は自主投票とし