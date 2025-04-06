[4.6 国際親善試合(女子)](ヨドコウ)※14:00開始主審:オ・ヒョンジュン副審:シエ・リージュン、スパワン・ヒントン<出場メンバー>[日本]先発GK 1 平尾知佳DF 13 北川ひかるDF 3 南萌華DF 4 熊谷紗希DF 6 古賀塔子MF 14 長谷川唯MF 10 長野風花MF 8 清家貴子MF 16 籾木結花MF 7 宮澤ひなたFW 11 田中美南控えGK 12 木稲瑠那GK 23 大熊茜DF 2 遠藤優DF 5 高橋はなDF 21 石川璃音DF 22 佐々木里緒MF 18 杉田妃和MF 19 中嶋淑乃M