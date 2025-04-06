[4.6 J1第9節](三協F柏)※15:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 5 田中隼人DF 13 犬飼智也MF 8 小泉佳穂MF 11 渡井理己MF 14 小屋松知哉MF 24 久保藤次郎MF 27 熊坂光希MF 40 原川力FW 18 垣田裕暉控えGK 1 猿田遥己DF 3 ジエゴDF 42 原田亘MF 6 山田雄士MF 19 仲間隼斗MF 33 白井永地FW 9 細谷真大FW 15 木下康介FW 37 中島舜監督リカルド・ロドリゲス[ガンバ大阪]先発GK 22