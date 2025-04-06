[4.6 J1第9節](国立)※14:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 23 広瀬陸斗DF 24 酒井高徳MF 6 扇原貴宏MF 7 井手口陽介MF 9 宮代大聖FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 14 汰木康也控えGK 21 新井章太DF 15 本多勇喜DF 16 カエターノMF 5 齊藤未月MF 13 佐々木大樹MF 25 鍬先祐弥MF 52 濱崎健斗MF 77 グスタボ・クリスマンFW 27 エリキ監督吉田孝行