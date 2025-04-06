[4.6 J1第9節](ベススタ)※14:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 31 村上昌謙DF 18 岩崎悠人DF 20 安藤智哉DF 29 前嶋洋太DF 37 田代雅也DF 77 志知孝明MF 8 紺野和也MF 11 見木友哉MF 25 北島祐二MF 88 松岡大起FW 9 シャハブ・ザヘディ控えGK 1 永石拓海DF 5 上島拓巳DF 47 橋本悠MF 7 金森健志MF 14 名古新太郎MF 15 秋野央樹FW 13 ナッシム・ベン・カリファFW 17 ウェリントンFW 22 藤本一輝監督金