[4.6 J1第9節](カシマ)※15:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 2 安西幸輝DF 5 関川郁万DF 22 濃野公人DF 55 植田直通MF 10 柴崎岳MF 14 樋口雄太MF 27 松村優太MF 71 荒木遼太郎FW 9 レオ・セアラFW 40 鈴木優磨控えGK 29 梶川裕嗣DF 3 キム・テヒョンDF 23 津久井佳祐DF 25 小池龍太DF 28 溝口修平MF 6 三竿健斗MF 20 舩橋佑FW 11 田川亨介FW 19 師岡柊生監督鬼木達[京都サンガF.C.