[4.6 J1第9節](レモンS)※15:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 5 鈴木淳之介DF 37 鈴木雄斗DF 47 キム・ミンテMF 3 畑大雅MF 7 小野瀬康介MF 15 奥野耕平MF 25 奥埜博亮MF 50 藤井智也FW 10 鈴木章斗FW 19 福田翔生控えGK 31 真田幸太DF 8 大野和成DF 22 大岩一貴MF 14 茨田陽生MF 18 池田昌生FW 9 小田裕太郎FW 16 根本凌FW 27 ルイス・フェリッピFW 77 石井久継監督山口智[名古屋