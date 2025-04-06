[4.6 J3第8節](CFS)※14:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 15 佐藤喜生DF 22 鈴木裕斗DF 42 マテイ・ヨニッチMF 14 関野元弥MF 20 土佐陸翼MF 26 宇都木峻FW 7 鈴木隆雅FW 77 田中パウロ淳一FW 99 平岡将豪控えGK 1 原田欽庸DF 2 カルロス・エドゥアルドDF 33 乾貴哉MF 8 森俊貴MF 10 岡庭裕貴MF 16 加藤丈FW 17 藤原拓海FW 25 東川続FW 40 鈴木国友監督今矢直城[