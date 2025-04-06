[4.6 J2第8節](アシさと)※13:30開始主審:中井敏博<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 2 加藤徹也DF 5 ダニーロDF 16 大森理生MF 9 近藤高虎MF 17 持井響太MF 18 新井光MF 37 梅木怜MF 77 加藤潤也FW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 11 ウェズレイ・タンキ控えGK 44 伊藤元太DF 3 福森直也DF 4 市原亮太MF 14 弓場堅真MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 33 笹修大MF 36 横山夢樹MF 50 三門雄大FW 13 藤岡浩介監督倉石