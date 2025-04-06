[4.6 J3第8節](愛鷹)※14:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 1 渡辺健太DF 2 宮脇茂夫DF 4 グスタボ・リッシDF 5 篠崎輝和DF 16 三原秀真MF 14 徳永晃太郎MF 18 菅井拓也MF 24 柳町魁耀FW 8 鈴木拳士郎FW 17 藤井建悟FW 20 川又堅碁控えGK 21 前田宙杜DF 15 中村勇太DF 22 一丸大地MF 7 沼田航征MF 10 佐藤尚輝MF 13 渡井翔琉MF 37 中野遥翔FW 9 鈴木輪太朗イブラヒームFW 19 齋藤学監督中山雅史