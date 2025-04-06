[4.6 J3第8節](栃木グ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 2 平松航DF 25 岩崎博DF 40 高嶋修也MF 7 棚橋尭士MF 8 福森健太MF 10 五十嵐太陽MF 11 青島太一MF 18 川名連介MF 47 吉野陽翔FW 9 菅原龍之助控えGK 27 丹野研太DF 5 森璃太DF 33 ラファエルMF 39 屋宜和真MF 78 堀内陽太FW 20 井出真太郎FW 23 星野創輝FW 29 矢野貴章FW 38 小堀空監督小林伸二[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西