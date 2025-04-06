[4.6 J1Âè9Àá](¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Âç¶¶ÐÒÍ´<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[²£ÉÍFC]ÀèÈ¯GK 21 »ÔÀîÚöµ­DF 2 ¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹DF 5 Ê¡¿¹¹¸ÅÍDF 16 °ËÆ£Ëê¿ÍMF 4 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥é¥éMF 6 ¶ð°æÁ±À®MF 7 ÎëÌÚÉðÂ¢MF 8 »³º¬±Ê±óMF 48 ¿·ÊÝ³¤ÎëMF 76 »³ÅÄ¹¯ÂÀFW 91 ¥ë¥­¥¢¥ó¹µ¤¨GK 1 ¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥á¥®¥ª¥é¡¼¥íDF 3 ÎëÌÚ½àÌïMF 17 ¿·°æ¿ð´õMF 20 Â¼ÅÄÆ©ÇÏMF 28 ·§ÁÒ¹°µ®MF 34 ¾®ÁÒÍÛÂÀFW 9 Ý¯Àî¥½¥í¥â¥óFW 18 ¿¹³¤ÅÏFW 49 ¶ðÂôÄ¾ºÈ´ÆÆÄ»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿