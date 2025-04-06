[4.6 J1第9節](Gスタ)※14:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 50 岡村大八MF 7 相馬勇紀MF 8 仙頭啓矢MF 18 下田北斗MF 19 中山雄太MF 20 西村拓真MF 26 林幸多郎FW 90 オ・セフン控えGK 13 守田達弥DF 4 菊池流帆DF 6 望月ヘンリー海輝MF 23 白崎凌兵MF 99 高橋大悟FW 9 藤尾翔太FW 15 ミッチェル・デュークFW 22 沼田駿也FW 49 桑山侃士監督黒田剛[川