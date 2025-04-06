阪神１１Ｒ・大阪杯・Ｇ１・馬トク激走馬＝ロードデルレイ１月の日経新春杯で直線豪快に突き抜け３馬身差の快勝で初の重賞タイトルをつかんだロードカナロア産駒。フェブラリーＳ勝ち馬コスタノヴァ、ＮＨＫマイルＣ２着のケイデンスコール、京成杯ＡＨ連覇のトロワゼトワルと同じ「母の父ハーツクライ」のスピードに長けた配合。前進気勢が強く、折り合いに課題を残しながら２２００メートルまでこなせるのは、この馬のポテンシ